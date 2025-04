Osterchaos am Hauptbahnhof! Tiefebene dicht – Verspätungen drohen

Dienstagmorgen sollen alle Sperrungen wieder aufgehoben werden. © Soeren Stache/dpa

Von Freitag bis Dienstag sind die unteren acht Gleise komplett dicht.

Die Sperrung ist Teil von Bauarbeiten im Keller des Bahnhofs, die schon seit Mitte Februar laufen und nun abgeschlossen werden sollen. In den vergangenen Wochen waren nur vier von acht Gleisen des Tiefbahnhofs nutzbar. Dienstagmorgen sollen alle Sperrungen aufgehoben werden.

Am Wochenende halten Fernzüge nach Angaben der Deutschen Bahn jedoch nicht an den unteren acht Gleisen und auch nicht am Bahnhof Südkreuz, sondern größtenteils im oberirdischen Teil des Hauptbahnhofs. Zudem gebe es Halte in Gesundbrunnen, Ostbahnhof, Ostkreuz und Lichtenberg.

Durch die Umleitung verlängere sich die Fahrt um bis zu 20 Minuten. Vor allem auf der Verbindung zwischen Hamburg über Berlin nach München fallen nach Bahn-Angaben vereinzelt Züge aus.