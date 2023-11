Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und GDL: Streik an Weihnachten? – "Zeit des Friedens"

Die Tarifverhandlungen zwischen Bahn und GDL hatten am Donnerstag begonnen und sollen in der neuen Woche fortgesetzt werden. Auch darüber hinaus gibt es bereits Verhandlungstermine.

Gerade an Weihnachten wollten die Menschen ihre Verwandten und Freunde besuchen. Daher könne er nur "an alle Tarifparteien appellieren, sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst zu sein und mögliche Maßnahmen so zu gestalten, dass Menschen nicht darunter leiden müssen".

GDL-Chef Claus Weselsky (64) hat mehrfach Streiks in Aussicht gestellt. Zugleich deutete er an, dass die Weihnachtstage davon ausgenommen sein könnten. Menschen sollten in "die Historie" schauen, wann die Gewerkschaft zuletzt an Weihnachten gestreikt habe. "Sie werden nicht fündig werden."