Tragischer Unfall am Frankfurter Hauptbahnhof legt Stellwerk lahm: Viele Zugausfälle!
Frankfurt - Massive Einschränkungen im Regionalverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof! Im Gleisvorfeld hat sich am Sonntagabend ein tragischer Unfall ereignet.
Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die zuständige Bundespolizei einen Suizid kurz vor 18.30 Uhr an der Camberger Brücke, wodurch es zu einem Spannungsüberschlag und damit einhergehend zu einer gerissenen Oberleitung gekommen sei.
Diese habe einen Stromkasten in Brand gesetzt, woraufhin das angeschlossene Stellwerk ausgefallen sei.
"Betroffen sind die Linien S8, S9 sowie Züge von Vias und Vlexx", erklärte eine Sprecherin.
Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Die Instandsetzung des Stromkastens solle hingegen nach derzeitigem Stand noch bis Montag andauern.
Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen und Teilausfälle einstellen. Laut Deutscher Bahn können wegen des Notarzteinsatzes auch weitere Linien betroffen sein.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da sich dieser Vorfall jedoch im öffentlichen Raum zugetragen hat und sich gravierend auf den Bahnverkehr auswirkt, entschied sich die Redaktion, es dennoch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/dereisenbahner_de