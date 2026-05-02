RE1-Fahrgäste aufgepasst: Neue Sperrung am Wochenende!

Berlin - Das RE1-Chaos geht weiter: Auf der wichtigen Pendlerstrecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) steht wieder eine Wochenend-Sperrungen an.

Beim RE1 müssen Fahrgäste erneut Geduld mitbringen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Für Bahnfahrer auf der Linie zwischen Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, Erkner und Berlin heißt es weiter: Geduld mitbringen!

Nach mehreren nächtlichen Unterbrechungen rund um Fangschleuse nahe der Tesla-Fabrik steht schon die nächste Sperrung an.

Dieses Mal trifft es die Strecke zwischen Erkner und Fürstenwalde: Von Freitagabend (1. Mai, 22 Uhr) bis Montagmorgen (4. Mai, 4 Uhr) rollen hier keine Züge. Stattdessen fahren Ersatzbusse.

Los geht’s in Erkner am ZOB vor der Stadthalle und in Fürstenwalde direkt am Bahnhof. Unterwegs halten die Busse auch in Fangschleuse und Hangelsberg. Betroffen ist außerdem wieder das Tesla-Shuttle "Tes" zum Werksbahnhof Fangschleuse Tesla Süd.