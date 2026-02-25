Unfall gerade noch abgewendet: Zwei Züge auf demselben Gleis unterwegs

München/Mühldorf - Auf der Bahnstrecke von München nach Mühldorf ist es am Freitag zu einer gefährlichen Situation gekommen - plötzlich befanden sich zwei Züge auf einem Gleis. Ein Unfall konnte jedoch verhindert werden.

Auf der Bahnstrecke nach Mühldorf kam es zu einer gefährlichen Situation. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilte, wurde am Morgen gegen 9 Uhr im Bereich Weidenbach im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn ein Zug der Südostbayernbahn versehentlich in einen Gleisabschnitt geleitet, der schon von einem anderen Regionalzug besetzt war.

Der Bayerische Rundfunk hatte zuerst darüber berichtet. Hier war die Rede von einem Beinahe-Unfall, der nachfolgende Zug habe noch rechtzeitig bremsen können.

"Die Züge sind hintereinander hergefahren, es gab somit kein Risiko eines Frontalzusammenstoßes", erläuterte eine Bahnsprecherin. "Es kam zu keinerlei Sach- oder Personenschäden."

Die Folge seien zeitweise Verspätungen und Zugausfälle auf der Strecke zwischen München und Mühldorf bis etwa 12.30 Uhr gewesen.