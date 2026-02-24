Technik-Panne: Mehr als die Hälfte der Rolltreppen im Hauptbahnhof weiter außer Betrieb

Berlin - Die Probleme bei den Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof dauern an . 27 von insgesamt 48 Rolltreppen sind aufgrund technischer Probleme weiterhin gesperrt. Wann alle Anlagen repariert sind, ist offen.

Vor allem die ausgefallenen Rolltreppen zwischen den Hauptebenen sorgen für Probleme – Reisende und Pendler müssen mit Koffern und Fahrrädern auf die Treppen ausweichen. © Marlen Rothenburg/TAG24

Wie die Deutsche Bahn gegenüber TAG24 mitteilte, sind die Prüfungen durch Techniker der DB und des Herstellers KONE inzwischen abgeschlossen.

Insgesamt waren 48 Rolltreppen dieses Typs im Hauptbahnhof betroffen. 21 sind wieder in Betrieb, 27 müssen jedoch aufwendig repariert werden.

Der Grund: "Defekte Zahnräder im Rolltreppen-Getriebe machen den sicheren Betrieb der Anlagen unmöglich", erklärte eine Sprecherin und betonte, dass Sicherheit für Bahn höchste Priorität habe.

Sobald die benötigten Ersatzteile vom Hersteller geliefert worden seien, beginne der Austausch der Getriebe. Einen konkreten Zeitplan nannte die Bahn in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

Bereits vor rund einer Woche hatte das Unternehmen 48 Rolltreppen im Hauptbahnhof sowie zehn weitere im Südkreuz vorsorglich stillgelegt.