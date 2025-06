Unwetter sorgt für Chaos: S-Bahn-Verkehr rollt langsam wieder an

Im Berliner Stadtgebiet fuhr ein Auto gegen einen umgestürzten Baum. © Thomas Peise

Die Feuerwehr in Berlin war im Dauereinsatz. Es habe mehr als 400 Einsätze in einem Zeitraum von eineinhalb Stunden gegeben, so ein Sprecher der Feuerwehr. Mindestens zwei Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt.

Nach wie vor gebe es ständig neue Einsätze. "Das konnte nicht alles gleichzeitig abgearbeitet werden. Deswegen wurden die Freiwilligen Feuerwehren in den Dienst gerufen", so der Sprecher. Ein solches Einsatzgeschehen sei "außergewöhnlich".

Auch in Potsdam fielen Bäume um: Einige Straßen und Wege waren nicht mehr passierbar, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Am Hauptstadtflughafen BER gab es laut einer Übersicht des Airports Verspätungen. Nicht mitgeteilt wurde, ob das Wetter Ursache war.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Abend vor starken Gewittern und orkanartigen Böen und maximalen Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde laut DWD am frühen Abend in Brandenburg an der Havel westlich von Berlin gemessen. Dort waren es 105 Kilometer pro Stunde.

