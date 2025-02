Verdächtiger Gegenstand auf Zugtoilette: ICE evakuiert

Hamburg/Elze - In der Nacht auf Samstag hat der ICE 1081 von Hamburg auf dem Weg nach München in Elze (Niedersachsen) einen Zusatzhalt eingelegt. Auf der Zugtoilette in Wagon 9 war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Die rund 450 Passagiere an Bord mussten evakuiert werden.