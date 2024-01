Wegen Hochwasser in NRW: Etliche Bahnstrecken nicht befahrbar

Zahlreiche Schienen stehen in NRW derzeit unter Wasser. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mehrere Bahnstrecken sind aktuell nicht befahrbar, wie eine Bahnsprecherin für Nordrhein-Westfalen am heutigen Mittwoch sagte.

So ist die Bahnstrecke zwischen Betzdorf in Rheinland-Pfalz und Siegen in NRW wegen des Hochwassers der Sieg nicht befahrbar. Betroffen ist den Angaben zufolge unter anderem die Linie RE 9.

In Lünen nördlich von Dortmund hat demnach das Hochwasser der Lippe für einen Wasseraustritt aus dem Eisenbahndamm über die sich anschließende Brücke gesorgt.

In Wesel am Niederrhein hat nach Auskunft der Deutschen Bahn ein unterspültes Gleis an der Lippebrücke für Einschränkungen gesorgt. Die Strecke könne in diesem Abschnitt aktuell nicht befahren werden.



Die DB arbeite mit Hochdruck daran, mögliche Schäden zu beurteilen und Instandsetzungsarbeiten auf den Weg zu bringen. Vielerorts müsse dafür aber zunächst das Wasser zurückgehen und Eisenbahndämme deutlich abtrocknen, um beispielsweise Probebohrungen zu ermöglichen.