Wichtige Rheintalstrecke bei Freiburg gesperrt! Was Zugreisende jetzt beachten müssen

Freiburg - Die wichtige Rheintalstrecke ist beim Hauptbahnhof Freiburg aktuell wegen eines entgleisten Zugs gesperrt.

Am Mittwoch war ein Zug in der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs bei einer Rangierfahrt aus den Gleisen gesprungen. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist ein Zug in der Nähe des Bahnhofs bei einer Rangierfahrt aus den Gleisen gesprungen. Die Rheintalstrecke musste deshalb beidseitig gesperrt werden - wie lange, war zunächst offen.

Der Bundespolizei zufolge befanden sich keine Reisenden im Zug. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Sperrung trifft insbesondere den Fernverkehr. Fernzüge werden über den Güterbahnhof Freiburg umgeleitet und halten ersatzweise am Bahnhof Denzlingen.

Zudem ist der Bahn zufolge ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Freiburg und Denzlingen sowie Bad Krozingen eingerichtet. Dennoch kommt es den Angaben zufolge zu mehreren Ausfällen.