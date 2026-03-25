Zugausfälle und Verspätungen: Kaputte Oberleitungen legen Bahnverkehr lahm
Von Felix Müschen
Hamburg - Bahnreisende und Pendler in Hamburg und Umgebung müssen am Mittwoch mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.
Eine beschädigte Oberleitung zwischen Hamburg-Dammtor und Hamburg-Altona beeinträchtigt den Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilte. Die Reparaturen könnten bis in die Nacht dauern.
Viele Züge zum Hauptbahnhof enden daher bereits in Hamburg-Harburg. Reisende sollen stattdessen Regional- und S-Bahnen nutzen. Züge aus Kopenhagen und Padborg in Dänemark halten schon im schleswig-holsteinischen Pinneberg.
Zusätzlich stört eine defekte Oberleitung den Verkehr zwischen Elmshorn und Hamburg Hauptbahnhof.
Betroffen sind nach Angaben der Bahn die Regionalzüge der Linien RE 7 und RE 70 Richtung Kiel und Flensburg, die vom Bahnhof Altona starten. Fahrgäste müssen demnach mit etwa 30 Minuten längerer Fahrtzeit rechnen.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa