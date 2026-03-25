Zugausfälle und Verspätungen: Kaputte Oberleitungen legen Bahnverkehr lahm

Hamburg - Bahnreisende und Pendler in Hamburg und Umgebung müssen am Mittwoch mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Am Mittwoch kommt es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in und um Hamburg. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Eine beschädigte Oberleitung zwischen Hamburg-Dammtor und Hamburg-Altona beeinträchtigt den Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilte. Die Reparaturen könnten bis in die Nacht dauern.

Viele Züge zum Hauptbahnhof enden daher bereits in Hamburg-Harburg. Reisende sollen stattdessen Regional- und S-Bahnen nutzen. Züge aus Kopenhagen und Padborg in Dänemark halten schon im schleswig-holsteinischen Pinneberg.

Zusätzlich stört eine defekte Oberleitung den Verkehr zwischen Elmshorn und Hamburg Hauptbahnhof.