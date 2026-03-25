Zugausfälle und Verspätungen: Kaputte Oberleitungen legen Bahnverkehr lahm

Bahnreisende in Hamburg müssen mehr Zeit einplanen: Eine Oberleitungsstörung sowie Reparaturarbeiten sorgen für Ausfälle und Verspätungen.

Von Felix Müschen

Hamburg - Bahnreisende und Pendler in Hamburg und Umgebung müssen am Mittwoch mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Am Mittwoch kommt es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in und um Hamburg. (Archivfoto)
Am Mittwoch kommt es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in und um Hamburg. (Archivfoto)  © Bodo Marks/dpa

Eine beschädigte Oberleitung zwischen Hamburg-Dammtor und Hamburg-Altona beeinträchtigt den Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilte. Die Reparaturen könnten bis in die Nacht dauern. 

Viele Züge zum Hauptbahnhof enden daher bereits in Hamburg-Harburg. Reisende sollen stattdessen Regional- und S-Bahnen nutzen. Züge aus Kopenhagen und Padborg in Dänemark halten schon im schleswig-holsteinischen Pinneberg.

Zusätzlich stört eine defekte Oberleitung den Verkehr zwischen Elmshorn und Hamburg Hauptbahnhof.

Betroffen sind nach Angaben der Bahn die Regionalzüge der Linien RE 7 und RE 70 Richtung Kiel und Flensburg, die vom Bahnhof Altona starten. Fahrgäste müssen demnach mit etwa 30 Minuten längerer Fahrtzeit rechnen.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa

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