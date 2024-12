DHL im Weihnachtsstress: So viele Pakete werden täglich ausgeliefert

Berlin - Erst Black Friday, dann Weihnachten: Die Lieferdienste in Berlin und Brandenburg arbeiten auf Hochtouren. Etwa eine halbe Million Pakete stellen die Zusteller derzeit täglich zu.

Die DHL-Boten haben zurzeit alle Hände voll zu tun. © Patrick Pleul/dpa

Das sind rund doppelt so viele Zustellungen wie an einem durchschnittlichen Tag im Gesamtjahr, teilte der Lieferdienst DHL mit. Die Zahl dürfte in den kommenden Wochen kaum kleiner werden.

Die Paketmengen laufen für Berlin und einen Großteil Brandenburgs über die drei DHL-Paketzentren in Ludwigsfelde, Rüdersdorf und Börnicke.

Pro Stunde werden demnach an diesen Logistikstandorten rund 32.000 Sendungen bearbeitet, in Ludwigsfelde sogar 50.000.

Aufgrund zahlreicher Rabatt-Aktionen rund um den sogenannten Black Friday in der letzten Novemberwoche ist der Spitzenwert bei den Zustellungen in diesem Jahr laut DHL schon früher erreicht worden als in den Jahren zuvor.