Feuer bei der Deutschen Post: Verteilerzentrum und mehrere Autos betroffen

Wismar – Aufgrund eines Brandes bei der Deutschen Post AG in Mecklenburg-Vorpommern kann es in den nächsten Tagen zu Beeinträchtigungen bei der Postzustellung kommen. Am späten Freitagabend brach im Wismarer Gewerbegebiet "An der Westtangente" ein Feuer aus. Mehrere Postautos sowie einer Lagerhalle sind betroffen.