Filiale Fehlanzeige! Diese 16 Orte gucken in die Post-Röhre

Auch in Baden-Württemberg gibt es bei der Post an der ein oder anderen Stelle Nachholbedarf. (Symbolbild) © A3430 Bernd Thissen/dpa

Im Juli habe es in Baden-Württemberg 16 sogenannte unbesetzte Pflichtstandorte gegeben, wie die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mitteilte. Bundesweit waren es 141 und damit 16 mehr als im Februar.

Einer gesetzlichen Regel zufolge muss die Post in Gemeinden, die mehr als 2000 Einwohner haben, mindestens eine Filiale haben. In Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern darf die Entfernung zur Filiale in zusammenhängenden Wohngebieten nicht mehr als zwei Kilometer betragen.

Mit knapp 13.000 Postfilialen - meistens Kioske und andere Einzelhändler mit Post-Schalter - ist der Bonner Konzern bundesweit zwar stark vertreten, eine staatliche Pflicht von insgesamt 12.000 Filialen wird übertroffen.

Aber auf dem Land und am Stadtrand hält die Post besagte Entfernungsregeln nicht immer ein.