Osterhasen-Postfiliale hat wieder geöffnet! So könnt Ihr ihm schreiben

Hanni Hase bekommt vor Ostern wieder jede Menge Post und beantwortet die Briefe. © Focke Strangmann/dpa

Im vorigen Jahr gingen den Angaben zufolge mehr als 65.000 Briefe aus 34 Ländern bei "Hanni Hase" und dem Team ein. Die Adresse lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt.

Die Aktion gibt es seit 1982 - damals kamen die ersten Kinder-Briefe in Ostereistedt an, die ehrenamtlich von Post-Mitarbeitern beantwortet wurden. Im Laufe der Jahre wuchs die Zahl der Briefe und Karten an den Osterhasen kräftig.