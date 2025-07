Bananenkisten samt Koks im Hamburger Hafen: Drogen-Razzia und Festnahmen im Norden

Hamburg - Zwischen Bananen versteckt, mitten durch den Hamburger Hafen geschleust und im großen Stil auf die Straßen gebracht: Was klingt wie ein Hollywood-Streifen, ist reinste Realität. Am Montagmorgen schlugen Polizei und Zoll in einer Razzia in Hamburg-Billstedt und im niedersächsischen Buxtehude zu – mit Erfolg.