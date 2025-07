In Paletten versteckt: Polizei findet hunderte Kilo Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro

Halle (Saale)/Landsberg - Großer Fund am Samstag in Landsberg (Saalekreis): Die Polizei hat hunderte Kilo Drogen im Wert von Millionen Euro entdeckt.

Alles in Kürze

Und weiter: "Es dürfte sich dabei um eine der größten Einzelsicherstellungsmengen dieser Substanz in Deutschland handeln."

"In diesen befanden sich etwa 300 Kilogramm CAPTAGON in Form von circa 1,7 Millionen Tabletten. Diese Menge hat einen geschätzten Verkaufswert von mehr als 20 Millionen Euro", hieß es.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Halle gemeinsam mitteilten, wurden an einen Gemüsehandel gelieferte Paletten kontrolliert.

In dem Fall werde gegen Tatverdächtige ermittelt, die allerdings nach aktuellem Erkenntnisstand nicht im Land seien. "Inwieweit auch aus Deutschland agierende Personen in die Vorgänge involviert waren, ist derzeit noch unklar", so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Auch der Frage, warum die Paletten nach Landsberg geliefert wurden, werde nachgegangen.