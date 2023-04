Beamten hielten es für Cannabis: 53-Jähriger verbringt 15 Stunden hinter Gittern wegen Verwechslung

Die Beamten verwechselten Cannabis (l.) mit albanischem Bergtee (r.). (Symbolbilder) © Fotomontage: 123rf/mysteryshot. 123rf/bakalaerozz

Auf dem Vordersitz seines roten Vans hatte der Maler Agim Agaj (53) zwei große Plastikcontainer mit getrockneten Pflanzen stehen, als die Beamten ihn anhielten. Für die Beamten war sofort klar, dass es sich um Marihuana handeln muss.

Daraufhin nahmen die Beamten den 53-Jährigen fest, er wurde in Handschellen abgeführt. Denn er wurde verdächtigt, ein Drogendealer zu sein.

Bei dem angeblichen Marihuana handelte es sich allerdings um albanischen Bergtee, der nicht nur eine andere Farbe sowie einen anderen Geruch hat, auch die Blüten und Blätter sehen anders aus. Der gebürtige Albaner versuchte das Missverständnis vor Ort aufzuklären, jedoch ohne Erfolg.

"Er sagte zu dem anderen Polizisten: 'Er hat Marihuana!' Ich sagte: 'Das sind keine Drogen. Das ist Bergtee!' Sie haben nicht zugehört. Sie haben mich einfach verhaftet. Der Tee sieht überhaupt nicht nach Gras aus. Es riecht überhaupt nicht nach Gras. Sogar ein Kind kann sehen, was Tee und was Cannabis ist", wird der Maler durch The Sun zitiert.

Den 53-Jährigen hatte der Vorfall besonders erschüttert, weil er zuvor noch nie Kontakt mit der Polizei gehabt hatte.