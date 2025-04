Koks-Kartelle steigen auf Avocado um: Zoll lässt Schmuggel auffliegen

Da staunten die Mitarbeiter des Unternehmens nicht schlecht, als sie sahen, was in den augenscheinlichen Avocados drin war. © Screenshot: Openbaar Ministerie

Laut einem Bericht des HARC-Teams - einem Zusammenschluss von Zoll, Seehafenpolizei und der Staatsanwaltschaft Rotterdam - seien über das vergangene Osterwochenende hinweg insgesamt 633 Kilo Kokain zwischen den Importwaren gefunden worden.

Allein in einer Lieferung in der Nacht zum vergangenen Dienstag konnten die Beamten mehr als eine halbe Tonne des weißen Pulvers feststellen. Die illegale Ware war in Säckchen verpackt und zwischen unzähligen Avocados versteckt. Der betroffene Container kam ursprünglich aus Peru und war an ein Unternehmen in den Niederlanden adressiert.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei ist dieses jedoch nicht in den illegalen Handel involviert.