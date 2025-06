Hündin "Siri" hat den richtigen Riecher! Drogenfund am Busbahnhof

München - Bei einem Reisenden aus Amsterdam wurden am Zentralen Busbahnhof (ZOB) in München verschiedene Drogen entdeckt.

Stolz sitzt Hündin Siri neben ihrem Fund vom ZOB in München. © Zoll

Bei der Absuche des Busreisenden schlug Spürnase "Siri" an, teilte der Zoll am Montag mit.

Der Mann gab zu Beginn freiwillig einen Joint heraus und erklärte, dass er keine weiteren Betäubungsmittel bei sich habe.

Bei der Durchsuchung durch die Einsatzkräfte des Hauptzollamts Rosenheim wurden jedoch zwei Beutel Kokain in der Unterhose und ein weiterer Beutel in einer Seitentasche seiner Cargohose entdeckt. Außerdem hatte er einen Nierengurt in seinem Rucksack, an dem fünf Folienpakete angebracht waren.

Insgesamt hatte der Mann damit 229,6 Gramm Kokain und 969,0 Gramm der synthetischen Droge MDMA (Methylendioxyamphetamin) dabei. Der Zoll nahm ihn vorübergehend fest und leitete vor Ort ein Strafverfahren gegen ihn ein.