Kiloweise Drogen entdeckt: Dealer-Trio kommt in U-Haft

Sichergestellt: Die Polizei entdeckte bei Durchsuchungen eine große Menge an Drogen, Bargeld und einen Schlagstock. © Kriminalpolizeiinspektion Oberpfalz

Wie die Polizei am Montag miteilte, fand die groß angelegte Aktion bereits am vergangenen Mittwoch statt. Bei elf Objekten klopfte zeitgleich ein Durchsuchungskommando an.

Drei Männer im Alter von 31 und zweimal 34 Jahren sahen sich außerdem mit einem Untersuchungshaftbefehl konfrontiert.

Ihnen wird vorgeworfen, mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Alle kamen in verschiedene Justizvollzugsanstalten.

Zusammengefasst fanden die Ermittler rund 16 Kilogramm Amphetamin, circa zwei Kilogramm Kokain, über sechs Kilogramm Marihuana und circa 500 Gramm Crystal Meth. "Eine weitere Substanz in einer Höhe von circa sechs Kilogramm muss noch einer genauen Stoffuntersuchung vollzogen werden", so die Ermittler.