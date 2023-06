Kundin bestellt Hotdog bei Fast-Food-Kette: Als sie hineinbeißt, ruft sie sofort die Polizei

New Mexico (USA) - Im US-Bundesstaat New Mexico fand die Kundin einer Fast-Food-Kette eine ganz besondere Extra-Zutat in ihrem Hotdog. Ein Mitarbeiter hatte diese verloren, als er die Bestellung zubereitete.

Ein herzhafter Biss vom Hotdog ließ die Kundin einer Fast-Food-Kette stocken: Darin befand sich ein Tütchen mit Kokain. © 123RF/lightfieldstudios

Ein Haar in der Suppe oder ein Fingernagel zwischen den Fritten sind wohl nichts gegen das, was eine Kundin bei seinem Besuch im Drive-In-Restaurant Sonic gefunden hat.

Wie die Zeitung New York Post berichtete, wurde sie misstrauisch, als sie herzhaft in ihren Hotdog biss. Denn sie spürte nicht nur Brötchen und Würstchen in ihrem Mund, sondern auch auf eine kleine Plastiktüte - in der sich weißes Pulver befand.

Sofort rief sie die Polizei, denn sie hatte den Verdacht, dass etwas von der unbekannten Substanz in ihren Mund gelangt war.

Ein Test bestätigte, dass es sich um Kokain handelte. Die Beamten führten den kuriosen Drogenfund auf den Sonic-Mitarbeiter Jeffrey David Salazar (54) zurück. Wie die örtliche Polizei in einem Bericht bestätigte, wurde er bereits festgenommen.

Salazar wurde per Videokamera dabei beobachtet, wie er das Kokain vermutlich bei einer verdächtigen "Hand-zu-Hand-Transaktion" von einer seiner Kolleginnen kaufte.

Anschließend bereitete er das Essen für die Kundin zu, die später die Drogen in ihrem Hotdog finden sollte.