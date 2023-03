Nordfrankreich: Mehr als zwei Tonnen Kokain an Strände gespült

Die französischen Behörden kämpfen schon lange gegen Kokain-Schmuggel. (Symbolbild) © Fotomontage: dpa/PA Wire/Stefan Rousseau//dpa/Peter Kneffel

Wie "Ouest France" berichtet, wurden auf der Halbinsel nahe Cherbourg in Nordfrankreich am gestrigen Mittwoch zwei volle Säcke mit 1,5 Tonnen Kokain entdeckt. Es handelt sich um das zweite herrenlose Koks-Treibgut innerhalb kurzer Zeit.

Kurz nach der Entdeckung suchte die Marine mit einem Helikopter weitere Pakete der illegalen Substanz - allerdings ohne Erfolg.

Die Polizisten planten daraufhin zusammen mit den britischen Kollegen weitere Kontrollen und leiteten Ermittlungen ein. Zur Herkunft der Drogen wurden keine weiteren Angaben gemacht. Es kann nur spekuliert werden, wer die heiße Ware verloren hat.

Naheliegend ist jedoch, dass eine Sendung des weißen Pulvers von einem Schmuggelschiff versehentlich ins Meer fiel.

Bereits am 26. Februar stellten Beamte rund 850 Kilogramm der Substanz an einem Strand in der Region sicher.

Immer wieder tauchen in Nordfrankreich größere Mengen Kokain auf, für gewöhnlich jedoch nicht an den sandigen Ufern.

Vor allem Häfen wie Calais und Dunkerque gelten in der Gegend als Hauptumschlagsplatz für Koks.