Zoll gelingt Mega-Coup! Fahnder stellen Chemikalien in Millionen-Höhe sicher

In diesen Behältern lagerten die Chemikalien zur Herstellung der Drogen. © ZFA Essen/dpa

Es sei das größte MDMA-Labor, das seit 23 Jahren aufgedeckt wurde, teilten die Aachener Staatsanwaltschaft und die Zollfahndung in Essen mit.

Die Zollbeamten hatten das 500 Quadratmeter große Labor in einer Halle in Hückelhoven im Westen von Nordrhein-Westfalen (Kreis Heinsberg) sowie ein Lager in Nettetal (Kreis Viersen) demnach im Mai durchsucht.

Dabei wurden unter anderem fast 200 Kilogramm MDMA, insgesamt etwa 6500 Liter an Chemikalien sowie über 130.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Die Maßnahmen und Sicherstellungen dauerten aufgrund der zu beachtenden Vorschriften zum Umgang mit Chemikalien und der enormen Größe des Drogenlabors insgesamt sechs Tage.