08.08.2023 13:03 Polizei entdeckt riesige Marihuana-Plantage in Geister-Hotel

In Hamburg-Hammerbrook hat die Polizei in einem leerstehenden Hotel eine professionelle Marihuana-Plantage entdeckt. Ein Tatverdächtiger war ganz in der Nähe.

Von Robert Stoll

Hamburg - Da hatten die Beamten den richtigen Riecher! Die Hamburger Polizei hat am Montag in einem leerstehenden Hotel im Stadtteil Hammerbrook eine professionelle Marihuana-Plantage entdeckt. Die Polizei entdeckte in einem leerstehenden Hotel eine riesige Marihuana-Plantage. © Citynewstv Wie ein Sprecher am Dienstag erklärte, seien die Einsatzkräfte einem entsprechenden Hinweis nachgegangen, wonach Marihuana-Geruch aus dem Gebäude heraus nach draußen wehen sollte. Die Besatzung eines Streifenwagens kontrollierte die Schilderungen und bestätigte den Verdacht. Mit einem Durchsuchungsbeschluss ging es schließlich in das Gebäude. Und siehe da: Im Untergeschoss stellte die Polizei eine größere Plantage mit professionellem Equipment zur Aufzucht von Marihuana fest. Dabei stellten die Beamten neben 400 sich noch im Wachstum befindenden Pflanzen auch rund 70 Kilogramm bereits geerntete und zum Teil verpackte Drogen sicher. Drogen "Auffällig muskulöse Männer" schmuggeln Amphetamine und Dopingmittel Bei der weiteren Durchsuchung des Objektes trafen die Fahnder auf einen 40 Jahre alten Kroaten, der dort nicht gemeldet war. Gegen ihn erhärtete sich der Tatverdacht, verantwortlich für die Plantagen zu sein. Folgerichtig klickten die Handschellen. Tatverdächtiger kommt zunächst in U-Haft Die Polizei stellte die gefundenen Drogen sicher. © Citynewstv Eine Durchsuchung seiner Wohnanschrift in Hamburg-Alsterdorf ergab jedoch keine weiteren Erkenntnisse, so der Sprecher. Der Mann wurde zunächst in U-Haft gebracht, ein Richter entscheidet nun über einen Haftbefehl. Die Ermittlungen des Drogendezernates dauern derzeit noch an.

Titelfoto: Citynewstv