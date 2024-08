Professionelle Drogenplantage ausgehoben: Polizei schnappt jungen Mann

Nach mehr als zwei Jahren konnten die Ermittler einen jungen Mann festnehmen. (Symbolfoto) © alexverrone/123RF

Nach Durchsuchungen in mehreren Objekten in Berlin sowie in einem Objekt in Sachsen-Anhalt sei ein 28-Jähriger festgenommen und dann dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei in Nordhausen mit. Umfangreiches Beweismaterial sei sichergestellt worden. Ein zweiter Beschuldigter (58) sei nach Abschluss der Polizeiaktion wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es.

Konkret geht es um eine im Februar 2022 entdeckte professionelle Cannabisplantage in Sondershausen. In einem vermeintlich brachliegenden Gewölbekeller waren mehr als 1000 Cannabis-Pflanzen aufgezogen worden. Ein Großaufgebot an Polizeikräften hatte die Pflanzen und Anlagen beschlagnahmt.

Weiterhin gab es bei einem 47-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler aus dem Kreis Nordhausen in dieser Woche eine Durchsuchung. Es seien Crystal und Ecstasy sowie Marihuana und Haschisch sichergestellt worden.

Der Mann stehe im Verdacht, seit mehreren Jahren mit illegalen Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Er soll die Drogen auch an Minderjährige abgegeben haben.