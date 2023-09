Schlag gegen Drogenhandel! Polizei nimmt "Agrarhändler" fest

Kleve/Rotterdam - Nach monatelangen Ermittlungen ist der Polizei in Kleve ( NRW ) ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen.

Die Polizei konnte drei Männer aus den Niederlanden festnehmen, die bundesweit und in großem Stil beim Aufbau illegaler Cannabisplantagen geholfen haben sollen. © Kreispolizeibehörde Kleve

Dabei wurden am gestrigen Donnerstagmorgen drei in Rotterdam wohnhafte niederländische Staatsbürger im Alter zwischen 28 und 51 Jahren festgenommen. Die Männer handelten als Betreiber eines sogenannten Growshops in Kleve angeblich mit Argrarzubehör.

Tatsächlich verkauften die Tatverdächtigen unter dem Deckmantel dieses legal betriebenen Geschäfts Ausrüstungsgegenstände zur Einrichtung von Cannabisplantagen und boten darüber hinaus Hilfe beim Aufbau und der Inbetriebnahme von Cannabispflanzungen an.

Seit Mai 2023 konnten dank umfangreicher Ermittlungen im gesamten Bundesgebiet 18 Großplantagen von unterschiedlichen Tätern entdeckt werden, die zum Kundenkreis der Beschuldigten gehörten. Die Erträge summierten sich auf über eine Tonne Cannabis im Gesamtwert von etwa zehn Millionen Euro.

Laut der Mitteilung seien bereits in den vergangenen Wochen über 41 Verdächtige von den für die Plantagen örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften festgenommen worden.