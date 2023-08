25.08.2023 08:37 Zoll macht dicken Fund bei Routine-Kontrolle am Busbahnhof

Das Hauptzollamt hat am 22. August eine Routinekontrolle am zentralen Busbahnhof in Hamburg durchgeführt - und ist fündig geworden!

Von Lara Westphal

Hamburg - Das Hauptzollamt hat am 22. August eine Routinekontrolle am zentralen Busbahnhof in Hamburg durchgeführt - und ist fündig geworden! Die Beamten fanden einen großen Klumpen Haschisch in einer Sporttasche. © Fotomontage: Hauptzollamt Hamburg "Dabei geriet ein Mann durch sein auffälliges Verhalten besonders in den Fokus", wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Der Mann habe angegeben, über Paris aus dem Sudan nach Hamburg gereist zu sein. Die Beamten durchsuchten seine Sporttasche - dabei fanden sie ein Paket mit fünf Bündeln, eingewickelt in einer Wolldecke. Es stellte sich heraus, dass es sich um etwas mehr als 500 Gramm Haschisch handelte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren "wegen Bannbruchs durch Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz" eingeleitet.

