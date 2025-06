Carolabrücke im Livestream: Ein Brückenzug eingestürzt - am zweiten wird gebaggert

Alles in Kürze

Dresden - Fast genau acht Monate nach dem Kollaps von Brückenzug C der Carolabrücke ist nun auch der Mittelteil von Brückenzug A gefallen! Direkt im Anschluss daran haben die Arbeiten am Brückenzug B begonnen.

Die Maschinisten waren seit den Morgenstunden an der maroden Flussquerung (Baujahr 1971) zugange. Immer wieder pausierten die Arbeiten für kurze Zeit, bildeten sich kleine Gruppen von Helmträgern um das Abrissspektakel.

Nach Angaben der Stadt sowie der Abrissfirma begann man direkt im Anschluss an den Einsturz von Brückenzug A mit den Arbeiten am Zug B. Ob dieser auch so schnell zu Fall gebracht wird, ist unklar. Im TAG24-Livestream könnt Ihr das Geschehen verfolgen.

In einem nächsten Schritt wird der Stahlbeton sukzessive zerkleinert, anschließend mit schwerem Baugerät ans Ufer transportiert. Die Elbe bleibt während der insgesamt zehnwöchigen Abrissarbeiten vollständig für den Schiffsverkehr gesperrt.

Erstmeldung vom 12. Juni 2025, 12 Uhr; letzte Aktualisierung 14.32 Uhr.