Experten mit erschreckender Analyse: So schlimm war Zustand der Carolabrücke

Dresden - Nach gut drei Wochen Pause wegen Hochwassers laufen die Abbrucharbeiten am zerstörten Zug der Carolabrücke weiter. Die Reste hielten sich zäher als erwartet. Darunter zeigen Analysen, dass der eingestürzte Teil bereits stark vorgeschädigt war.

Um 17.55 Uhr war es so weit. Dann stürzte der angeknabberte Brückenteil auf Altstädter Seite endlich ein. © Steffen Füssel

Tack, tack, tack: Vor den Augen zahlreicher Schaulustiger begann am frühen Montagmorgen (ab 7 Uhr) die Abrissarbeiten am Zug C.

Geplant war der Einsturz des Brückenteils auf Altstädter Seite, das bereits halb in der Elbe hängt, für etwa 8 bis 9 Uhr.

Drei Bagger knabberten Beton in Höhe der Kaimauer ab, doch das Trassenteil hielt weiter stand. Gegen 13 Uhr solle es so weit sein, hieß es vor Ort, doch erst um kurz vor 18 Uhr stürzte es ein .

„Es lässt sich nicht minutengenau planen. Und eigentlich ist es ja gut so, dass es so lange durchgehalten hat“, erklärte Brücken-Experte Steffen Marx (55).