Nach Entschärfung der Bombe: So geht es mit dem Abriss der Carolabrücke weiter

Dresden - Durch den Fund einer Weltkriegsbombe mussten die Abbrucharbeiten an der Dresdner Carolabrücke unterbrochen werden. Jetzt teilte die Stadt mit, dass es endlich weiter gehen kann - allerdings mit ein paar Änderungen.

Bagger arbeiten wieder am eingestürzten Brückenzug C der Carolabrücke. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Seit dem heutigen Freitag wird an der zu Teilen eingestürzten Brücke im Stadtzentrum wieder gebaggert. Als Folge des Bombenfunds wurde der sogenannte Havariemaßnahmeplan angepasst und um eine Alarmkette für Kampfmittelfunde erweitert.

Zudem werden die Arbeiten ab sofort durch einen Experten für Munition- und Kampfmittelräumung begleitet. Der soll das abgetragene Material begutachten. Nach Angaben der Stadt sei eine Kampfmittelsondierung, ein Verfahren zur gezielten Suche nach Bomben und Ähnlichem, in der Elbe nicht möglich. Stahlreste würden zu beträchtlichen Störungen der Gerätschaften führen.

Aktuell liegen noch zwei Brückengelenke des eingestürzten Brückenzugs C der Carolabrücke in zwei bis drei Metern Tiefe in der Elbe. Eine Bergung gestaltete sich laut Behörden als schwierig.

Die Baustraße musste für eine bessere Erreichbarkeit der Trümmerteile durch die Bagger umgebaut werden.