Super-Fund nach 80 Jahren: Spürnase Frieda findet Relief der alten Carolabrücke

Zwergschnauzer Frieda erschnupperte Anfang September das Gusseisen-Relief an der Carolabrücke. © privat

Seit der Sprengung der Flussquerung im Mai 1945 lag das rostige, 1,90 Meter große "Kleinod" im Wasser. Und wer hat es dort gefunden? Frieda (4) - eine süße Spürnase auf vier Pfoten! Auf dem Spaziergang mit Herrchen Ralf Liebscher (51) entdeckte der Zwergschnauzer das Relikt.

"Wir spazieren täglich an der Elbe entlang. Und bei Niedrigwasser um 68 Zentimeter konnte man das Relief schon immer sehen. Vier Tage vorm Brückeneinsturz habe ich mit Frieda am Relief ein Foto geschossen", erzählt Liebscher, der seit 2018 die Café-Bar "Saxxim" in der Neustadt betreibt.

Genau dieses Foto samt kurzen Infos ließ Liebscher nach dem Brückeneinsturz der Initiative Carolabrücke zukommen, welche sich mit der nachdrücklichen Bitte um Bergung an die Stadt Dresden wandte.

Was jahrzehntelang wegen zu hoher Kosten ablehnt wurde, konnte nun mit der Brückenabriss-Firma Hentschke realisiert werden. Aber Frieda hat's mit ihrer Schnauze angeschubst.