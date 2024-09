Untersuchung vom BUND deckt auf: So viele deutsche Brücken müssen saniert werden

Laut einer BUND-Untersuchung müssten etwa 11.000 Brücken auf Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland dringend saniert werden - weit mehr als bisher in der öffentlichen Diskussion angenommen.

"Nur so können finanzielle Mittel freigesetzt werden, um die dringend notwendige Sanierung von Brücken und Straßen voranzutreiben. Außerdem müssen Gelder verstärkt in den naturverträglichen Ausbau des Schienennetzes und des öffentlichen Nahverkehrs fließen", heißt es in einer Mitteilung.