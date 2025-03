Extreme Body-Modifikation: "Menschlicher Satan" hat keine Ohren, jetzt lässt er sich die Finger amputieren

Praia Grande (Brasilien) - Extrem: Weil er aussehen will wie ein Teufel, hat sich Michel 'Diabão' Praddo unzählige Male unters Messer gelegt. Nun ließ sich der 49-Jährige auch noch die Finger amputieren. Er will sie durch Krallen ersetzen lassen.

Michel 'Diabão' Praddo (49) hat sein Aussehen stark verändert. © Montage: Instagram/diabao.praddo_diablo.praddo

Keine noch so extreme Body-Modifikation ist ihm zu krass. In seiner Heimat Brasilien ist Michel 'Diabão' Praddo (49) schon längst ein Star. Mehr als 300.000 Profile folgen dem Tattookünstler alleine bei Instagram.

Nun teilte der Extrem-Influencer einmal mehr verstörende Bilder in den sozialen Medien. Diabão Praddo ließ sich kürzlich an beiden Händen den kleinen Finger amputieren und Teile des Ringfingers entfernen.

Er nennt es "Projekt Klaue", plant, seine verstümmelte Hand zu einer Kralle umzugestalten. Die übergebliebenen Finger der linken Hand sind bereits chirurgisch vernäht. Das entsprechende Video wurde seit der letzten Woche mehr als 4,5 Millionen Mal aufgerufen.

Später wandte sich Diabão Praddo wieder an seine Follower, hielt seine Klaue in die Kamera. "Heute kam der Phantomschmerz", sagte er. "Es gibt kein Schmerzmittel, das in einem kleinen Finger funktioniert, den es nicht gibt!" Trotzdem will er mit "Projekt Klaue" weitermachen.