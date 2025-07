Mann spaziert Strand entlang und findet Geschenkbox mit menschlichen Überresten!

Dash Point (Washington/USA) - Ein Spaziergänger hat an einem Strand im US-Bundesstaat Washington eine Geschenkbox mit einem menschlichen Zeh darin entdeckt!

Der Fund von Kevin Ewing an einem Strand im US-Bundesstaat Washington. © Washington State Patrol

Mehrere lokale US-Medien wie Kent Reporter oder der CBS-Sender Cleveland 19 News berichteten über den Grusel-Fund.

Nach Angaben der lokalen Nachrichtenseite Federal Way Mirror sei Kevin Ewing am 15. Juni 2025 (Ortszeit) mit seiner Frau und seinen zwei Kindern den Strand des Dash Point State Park entlang geschlendert. Plötzlich habe er etwas gefunden, das wie ein Weihnachtsgeschenk ausgesehen habe: eine kleine gelbe Holzschachtel, eingewickelt in grünem Stoff, mit einer zur Schleife gebundenen Schnur.

Als er die Schachtel geöffnet habe, sei darin eine Feder, verbranntes Gras, Salbei, Lavendel, Tabak und einen Lappen mit etwas darin eingewickelt gewesen. Merkwürdig. Als er dann den Lappen aufgemacht habe, der Schock: Ein anscheinend angefaulter menschlicher Zeh!

Ewing habe Fotos gemacht, einen Ranger alarmiert und habe sich nichts wie weg vom Fundort gemacht. Behörden rückten zum Strand aus und schauten sich die Sache näher an.