Mutter ärgert sich über stinkende Kleidung: Als sie in Waschmaschine blickt, muss sie schreien

"Ich habe eine Ladung Wäsche gewaschen und wie viele viel beschäftigte Mütter habe ich sie prompt für einen Tag vergessen", erklärt Leah gegenüber Newsweek . Als sie die feuchte Kleidung dann aus der Maschine holen und in den Trockner stopfen wollte, kam ihr ein "fauliger" Geruch entgegen. Sie vermutete, dass die nassen Klamotten wohl zu lange in der Trommel gelegen hatten.

Die Quelle des Gestanks war eine tote Maus, die mitgewaschen wurde - dreimal! © Bildmontage/Screenshot/Instagram/reluctant_mommy

Mutter Leah wurde ungeduldig und frustriert. Erneut schmiss sie ihre Waschmaschine an und ließ die Sachen wieder säubern. Danach kam sie aber auf eine Idee: "Ich beschloss, die Kleidung zu trocknen und alles noch einmal zu waschen, da Waschen allein nicht funktionierte", so die US-Amerikanerin.

Nach und nach holte sie die Wäsche aus der Maschine - ahnungslos, was sie auf dem Boden der Waschtrommel erwarten würde. Plötzlich stieß Leah dann auf die wahre Quelle des Gestanks: "Ich habe geschrien. Ich musste würgen", erinnert sich die Mutter.



In ihrer Waschmaschine lag eine tote Maus!

"Und dann stand ich da und fragte mich: Wie ist es da hingekommen? Wie werde ich es los? Soll ich Waschmaschine und Trockner einfach verbrennen? Wie oft muss ich jetzt noch duschen?", erzählt Leah von dem schockierenden Fund.

Auf Instagram veröffentlichte die Frau aus Philadelphia ein Video, in dem sie das tote Tier in ihrer Waschmaschine filmte. Dort wurde ihr Video schon fast vier Millionen Mal angesehen. "Vielleicht erregen all diese Ansichten die Aufmerksamkeit von Bosch und ich kann mir aus all dem eine neue Waschmaschine kaufen", meint Leah amüsiert.