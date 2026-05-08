Hantavirus-Ausbruch: So geht es der deutschen Kontaktperson in NRW-Uniklinik
Von Annette Birschel
Düsseldorf - Der Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" beschäftigt weiterhin die Gesundheitsbehörden in mehreren Ländern.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde das Hantavirus inzwischen bei fünf Infizierten nachgewiesen, hinzu kommen weitere Verdachtsfälle. Bei dem Ausbruch starben bislang drei Menschen, ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden sowie eine Frau aus Deutschland.
In der Uniklinik Düsseldorf wird derzeit eine Passagierin der "Hondius" untersucht, die neben zwei kranken Crew-Mitgliedern ausgeflogen wurde.
Nach Angaben eines Kliniksprechers gibt es keine Hinweise auf eine Infektion bei ihr, aufgrund der sehr unterschiedlichen Inkubationszeit seien jedoch zusätzliche Untersuchungen erforderlich. Deshalb würden die Schutzmaßnahmen vorsorglich aufrechterhalten, so der Sprecher.
Nach Angaben des niederländischen Außenministeriums soll die 65-jährige Deutsche, die nun in der Uniklinik ist, in engem Kontakt mit der deutschen Frau gestanden haben, die an Bord gestorben war.
Ursprung der Infektionen in Argentinien gesucht
Forscher in Argentinien sollen nun die Frage nach dem Ursprung der Infektionen klären.
In Ushuaia ganz im Süden des Landes, wo die "Hondius" am 1. April in See gestochen war, sollen Nagetiere eingefangen und auf das Virus untersucht werden, wie die Regierung in Buenos Aires mitteilte.
Hantaviren werden üblicherweise durch infizierte Nager wie Ratten oder Mäuse übertragen.
Nach WHO-Einschätzung handelt es sich bei dem auf dem Kreuzfahrtschiff festgestellten Infektionen um den Andes-Typ der Virengruppe, bei dem auch Infektionen zwischen Menschen möglich sind.
Das niederländische Paar, das die ersten Symptome zeigte und später an der Infektion starb, war laut argentinischer Regierung bereits 2025 in der Region unterwegs gewesen.
Titelfoto: Misper Apawu/AP/dpa