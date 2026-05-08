Hantavirus-Ausbruch: So geht es der deutschen Kontaktperson in NRW-Uniklinik

Düsseldorf - Der Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" beschäftigt weiterhin die Gesundheitsbehörden in mehreren Ländern.

In einem Hafen auf den Kapverden wurden die Patienten durch Gesundheitspersonal in Schutzkleidung vom Kreuzfahrtschiff "Hondius" evakuiert. © Misper Apawu/AP/dpa

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde das Hantavirus inzwischen bei fünf Infizierten nachgewiesen, hinzu kommen weitere Verdachtsfälle. Bei dem Ausbruch starben bislang drei Menschen, ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden sowie eine Frau aus Deutschland.

In der Uniklinik Düsseldorf wird derzeit eine Passagierin der "Hondius" untersucht, die neben zwei kranken Crew-Mitgliedern ausgeflogen wurde.

Nach Angaben eines Kliniksprechers gibt es keine Hinweise auf eine Infektion bei ihr, aufgrund der sehr unterschiedlichen Inkubationszeit seien jedoch zusätzliche Untersuchungen erforderlich. Deshalb würden die Schutzmaßnahmen vorsorglich aufrechterhalten, so der Sprecher.

Nach Angaben des niederländischen Außenministeriums soll die 65-jährige Deutsche, die nun in der Uniklinik ist, in engem Kontakt mit der deutschen Frau gestanden haben, die an Bord gestorben war.