Masern-Welle bei unseren Nachbarn: Kommt das hochansteckende Virus bald zu uns?

Österreich - Masern können sich rasend schnell verbreiten. In Österreich kommt es derzeit zu ungewöhnlich hohen Fallzahlen. Kann das Problem auch nach Deutschland überschwappen?

Masern führen zu Hautausschlag und erkältungsähnlichen Beschwerden. Die Virusinfektion ist hochansteckend. © 123RF/parinyabinsuk

Insgesamt 186 Erkrankungen wurden 2023 laut Österreichischer Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit registriert. Das sind etwa dreimal so viele Fälle wie in Deutschland - und das, obwohl Deutschland fast zehnmal so viele Einwohner hat.

In diesem Jahr wurden bereits 75 Erkrankungen gemeldet. Experten gehen von einem weiteren Anstieg der Fallzahlen aus.

Laut heute.at wurden zu viele österreichische Kinder nicht gegen die hochansteckende Krankheit geimpft, da es keine Impfpflicht gibt. In mehreren Altersgruppen bestünden Impflücken.

Nur 80 bis 90 Prozent der Kleinkinder verfügen über einen ausreichenden Impfschutz. Um das Virus auszurotten, müssten jedoch mindestens 95 Prozent der Bevölkerung immun sein.

Die Masernimpfung erfolgt als Kombinationsimpfung gegen Masern-Mumps-Röteln (MMR). Empfohlen sind zwei Impfungen ab dem vollendeten 9. Lebensmonat.