Ski-Unfall in Österreich: Sarah Engels erleidet schwere Verletzung

Sarah Engels (31) ist im Ski-Urlaub gestürzt und hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Während in ihrer Heimatstadt Köln der Karneval tobte, versorgte die Zweifach-Mama ihre Fans auf Instagram in den vergangenen Tagen immer wieder mit traumhaften Aufnahmen aus dem Familienurlaub in den Zillertaler Alpen (Österreich).

Dabei standen nicht nur eine Schnee-Wanderung, jede Menge Wellness und Paragliding auf dem Programm, sondern natürlich auch etliche rasante Abfahrten auf den bestens präparierten Abhängen.

Und das klappte offenbar richtig gut, denn am Dienstag (13. Februar) verkündete die 31-Jährige in ihrer Story voller Stolz: "Heute fahren wir schon die rote Piste - wir werden immer besser und es geht auch ganz schön auf die Beine!"

Wie sehr der Ski-Spaß auf die Beine geht, sollte Sarah rund 24 Stunden später ebenfalls am eigenen Leib erfahren. Denn ein neues Foto der Halbitalienerin zeigt ihr Bein in einer übergroßen Schiene.

"Manchmal läuft doch alles anders als geplant – Kreuzband ist durch und ich muss operiert werden", schreibt sie auf Instagram. Statt auf den Brettern zu stehen, darf sie jetzt wohl erst einmal zugucken. Autsch!