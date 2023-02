Erdbeben-Katastrophe in Türkei und Syrien: Suchaktionen weitgehend eingestellt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ordnete die Trauerbeflaggung an, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Donnerstag mitteilte.

Wegen der verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sollen die Flaggen an den obersten Bundesbehörden in Berlin und Bonn am Freitag auf halbmast hängen.

Syrien erlebt seit zwölf Jahren einen Bürgerkrieg. Der Nordwesten an der Grenze zur Türkei, der von den Erdbeben betroffen war, wird teilweise von Rebellen kontrolliert. In der Region leben Millionen Menschen, die durch Kämpfe in Syrien vertrieben worden sind.

Der UN-Syrienvermittler Geir Pedersen hat an die syrische Regierung appelliert, Hilfsgüter für Erdbeben-Betroffene in Regionen außerhalb der Regierungskontrolle nicht zu behindern. "Wir müssen sicherstellen, dass es keine politischen Behinderungen gibt, um die Hilfsgüter dorthin zu bekommen, wo Menschen betroffen sind", sagte Pedersen am Donnerstag nach einem Treffen mit der humanitären Arbeitsgruppe seines Büros in Genf.

Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU sprachen demnach der Bevölkerung in der Türkei und in Syrien ihre "volle Solidarität" aus. Die Staats- und Regierungschefs kamen am Donnerstag in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen. Das Schreiben schickten sie zu Beginn ihres Treffens an den türkischen Präsidenten.

"Wir stehen bereit, unsere Unterstützung in enger Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden weiter zu verstärken", hieß es am Donnerstag in einem Schreiben der EU-Staaten an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will den erdbebenbedingten Ausnahmezustand noch am Donnerstag vom Parlament in Ankara bestätigen lassen. Ein entsprechendes Dekret werde er der Nationalversammlung in Ankara vorlegen, sagte Erdogan in Gaziantep.

Die Hilfsmittel werden in den Frachträumen regulärer Passagiermaschinen mitgenommen. Turkish Airlines fliegt dafür zwei Mal am Tag mit Großraummaschinen, in denen besonders viel Platz ist.

Tonnenweise Hilfsgüter für die vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Türkei werden in diesen Tagen auch vom Hauptstadtflughafen BER per Flugzeug ausgeflogen. Die halbstaatliche Luftfahrtgesellschaft Turkish Airline übernimmt die Transporte der in der Hauptstadtregion gesammelten Güter, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das Geld gehe an die Katastrophenschutzbehörde der Türkei Afad. Damit sei gewährleistet, dass die Spenden in die betroffenen Regionen fließen.

An Abend drei nach der Erdbebenkatastrophe ist der ARD-"Brennpunkt" zur Situation auf größeres Interesse gestoßen als an den Vortagen. Im Schnitt 4,67 Millionen Menschen sahen am Mittwoch ab 20.15 Uhr die Sondersendung "Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien", was 17,5 Prozent Marktanteil entsprach.

Dies teilte der DFB am Donnerstag mit. Es geht dabei um die 3. Liga sowie die Frauen-Bundesliga und die 2. Bundesliga der Frauen. Bereits am Mittwoch hatte es bei den Pokalspielen 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf sowie VfL Bochum gegen Borussia Dortmund eine Schweigeminute gegeben.

Der Deutsche Fußball-Bund hat seinen Clubs für das bevorstehende Wochenende anlässlich des Erdbebens in der Türkei und in Syrien eine Schweigeminute sowie das Tragen eines Trauerflors empfohlen.

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Toten auf mehr als 17.000 gestiegen. Es gebe inzwischen 14.014 Tote allein in der Türkei, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag in der vom Beben getroffenen Provinz Gaziantep. Mehr als 63.000 Menschen seien verletzt worden. Aus Syrien waren zuletzt mindestens 3200 Tote gemeldet.

"Er ist jetzt hier. Jetzt werden wir sehen, wie wir ihn unterstützen können", sagte Fürths Trainer Alexander Zorniger am Donnerstag. Der 27 Jahre alte Dudziak sei "physisch okay", berichtete der Trainer, der nach eigenen Angaben mit Dudziak nachrichtlich im Austausch stand. Wie es mit dem Profi sportlich weitergehe, könne er aber aktuell nicht sagen. Der Leihvertrag mit Hatayspor sei schließlich abgeschlossen, wie Zorniger sagte.

Fußball-Profi Jeremy Dudziak hält sich nach dem verheerenden Erdbeben mit tausenden Toten in der türkisch-syrischen Grenzregion wieder in Deutschland auf. Der von der SpVgg Greuther Fürth Ende Januar an den türkischen Erstligisten Hatayspor ausgeliehene Mittelfeldspieler erhält aktuell auch Hilfe vom Zweitligisten.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat seine Teilnahme an einer außerordentlichen Sitzung des Stockacher Narrengerichts in Berlin abgesagt. Seine Gedanken seien bei den Opfern des katastrophalen Erdbebens in der Türkei und Syrien, schrieb der Grünen-Politiker am Donnerstag auf Twitter. Özdemir sollte bei der Fastnachtsveranstaltung in der Hauptstadt am Donnerstagabend mit Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Streitthema "Schwaben-Bashing" verhandeln.

Getagt wird laut Narrenrichter Jürgen Koterzyna trotzdem. Für Özdemir soll der frühere Grünen-Bundestags-Fraktionschef Rezzo Schlauch einspringen. 750 Zuschauer werden laut Veranstaltern erwartet - darunter auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Das "Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken" ist mehr als 600 Jahre alt und gehört zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Traditionell findet der Prozess am "Schmotzigen Dunschtig" statt, also dem Donnerstag (16. Februar) vor dem Rosenmontag. Die außerordentliche Sitzung in Berlin findet unabhängig von dem traditionellen Prozess statt.