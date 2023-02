Stadt will riesiges Erotikzentrum bauen: Anwohner laufen Sturm!

Noch ist völlig unklar, ob die Prostituierten in Amsterdam überhaupt kooperieren wollen. © 123rf.com/dmitrimaruta

Wie unter anderem die niederländische überregionale Abendzeitung NRC Handelsblad berichtet, will die Stadt Amsterdam das Erotikzentrum bauen, um den touristischen Druck auf das Rotlichtviertel zu verringern.

Als mögliche Standorte kämen etwa das Stadtviertel Zuidas, das auch als "Finanzmeile" bekannt ist, und das Werft-Gelände NDSM in Amsterdam-Noord, in dem bereits viel Kultur angesiedelt ist, in Frage. Das gehe aus einer Standortumfrage hervor, die Bürgermeisterin Femke Halsema (56) am vergangenen Donnerstag an den Stadtrat geschickt hat.

In dem vor bereits zwei Jahren angekündigten Zentrum wolle Halsema Sexarbeiterinnen unterbringen, die noch hinter den Fenstern im Rotlichtviertel der Innenstadt stehen. Die Bürgermeisterin hoffe, damit die Situation dieser Frauen zu verbessern.

Vor allem aber sollen auf diese Weise die Scharen von "Partytouristen" aus der Altstadt gelockt werden.