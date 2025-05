Fabrik-Unfall oder Aufstand: Erwacht hier der neue Terminator zum Leben?

China - Eine Überwachungskamera in einer chinesischen Fabrik hält den schaurigen Moment fest. Ein menschenähnlicher Roboter erwacht auf einmal zum Leben und geht auf einen der Wissenschaftler los.

Dann scheint es so, als würde der Roboter sich von seiner Befestigung losreißen wollen, doch die Wissenschaftler kommen ihm zuvor und ziehen ihm den Stecker.

Es scheint fast so, als hätte er den Mann vor sich anvisiert, so zielgerichtet scheint sein "Blick" und die Richtung seiner Hiebe. Die eisernen Arme der Maschine verfehlen den Mann nur knapp, als dieser von seinem Stuhl aufspringt und zurückweicht.

Plötzlich halten die beiden Arbeiter einen Moment inne und schauen perplex auf die Maschine vor ihnen, als ob sie etwas gehört haben. Nach einem kurzen Moment der Stille hebt der Roboter abrupt seine Arme und fängt an, wild um sich zu schlagen.

Es sieht aus wie der Anfang eines dystopischen Science-Fiction-Films. In der Aufnahme einer Überwachungskamera eines chinesischen Labors sieht man zwei Männer vor einem humanoiden Roboter sitzen, der an einem Kran aufgehängt wurde.

Laut dem X-Post des belarussischen Nachrichtenportals "Nexta TV", war der Angriff des Roboters auf den Wissenschaftler gar keine böswillige Attacke, sondern lediglich der vergebliche Versuch, ein Herunterfallen zu verhindern. So haben diese modernen Roboter eine Art Gleichgewichts-Modul, welches verhindern soll, dass der Roboter umfällt. Der Kran, an dem die Maschine befestigt war, hob sie einige Zentimeter in die Luft.

Der Algorithmus des Roboters "dachte" also die ganze Zeit, dass dieser fallen würde und versuchte, mithilfe dieser uneleganten Ausweichbewegungen wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen.