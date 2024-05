Wie schlimm wird es dieses Mal für Deutschland beim Eurovision Song Contest?

Marko Purisic (28) alias Baby Lasagna tritt für Kroatien an und gilt bei den Wettbüros als klarer Favorit für den Sieg. © Jens Büttner/dpa

Nach dem ersten und zweiten Halbfinale stehen die Teilnehmer für die große Liveshow am Samstagabend (21 Uhr, Das Erste) fest.

Wie schon in den Jahren zuvor zeichnet sich in den Wettbüros ein klarer Favorit ab. Wenn es nach ihnen geht, wird Marko Purisic (28) alias Baby Lasagna für Kroatien den Pokal holen.

Und die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, ist erfahrungsgemäß sehr hoch.

Für Deutschland tritt Isaak Guderian (29) mit dem Song "Always on the run" an. In den Charts bei Spotify und Apple Music stürmte er damit zwischenzeitlich an die Spitze.

Auch die Musikplaner von Radiosendern scheinen Gefallen an dem Lied sowie Isaaks starker Stimme gefunden zu haben und haben es mehrmals täglich in ihrer Playlist eingesetzt.

Ist dies vielleicht ein Anzeichen, dass der diesjährige deutsche ESC-Beitrag bei den Menschen gut ankommt und besser abschneidet als die Teilnehmer in den Jahren zuvor?