Kurz vor ESC-Finale in Basel: Will Stefan Raab nichts mehr von Abor und Tynna wissen?

Basel/Köln - Unmittelbar vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest in Basel kommt plötzlich Kritik an TV-Legende Stefan Raab (58) auf! Macht sich der Entertainer wegen schlechter Prognosen aus dem Staub?

Abor und Tynna gehen am Samstagabend für Deutschland beim Eurovision Song Contest an den Start. © Boris Roessler/dpa

Lange verfolgte der Showmaster den Anspruch, alles zu Gold zu machen, was er im Laufe seiner TV-Karriere jemals angefasst hatte.

Das scheint mittlerweile aber der Vergangenheit anzugehören. Denn: RTL hatte vor Kurzem verraten, die Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wegen Quoten-Absturz aus dem Programm zu schmeißen.

Jetzt ziehen über dem Raab-Kosmos neue dunkle Wolken auf. Hauptverantwortlich sollen dafür die schlechten Prognosen für den deutschen ESC-Beitrag von Abor und Tynna sein.

Nachdem die Geschwister einst von Raab bei "Chefsache ESC 2025" gecastet wurden, scheint sich der 58-Jährige zunehmend aus der Verantwortung zu ziehen - wohl in weiser Voraussicht, dass sein Name mit einem schlechten Abschneiden beim Eurovision Song Contest in Verbindung gebracht werden könne.