"Eurovision Song Contest": Paukenschlag nach fast 30 Jahren!

Der Südwestrundfunk (SWR) wird von 2026 an innerhalb der ARD federführend verantwortlich für den Wettbewerb sein, wie der SWR mitteilte. "Darauf haben sich die beteiligten Sender der ARD verständigt." Der Staffelstab wird demnach nach dem diesjährigen ESC-Finale übergeben.

"Im Zuge der ARD-Reform bündelt die ARD ihre Kräfte", hieß es weiter in der Mitteilung. "Die Landesrundfunkanstalten arbeiten zunehmend in Kompetenz-Centern zusammen. Ziel ist es, sich zu spezialisieren und damit an Schlagkraft zu gewinnen. Die ARD-Landesrundfunkanstalten setzen deshalb künftig im Unterhaltungsbereich unterschiedliche Schwerpunkte."