13.11.2023 11:08 15.000 Euro Schaden nach Brand in Milchviehanlage

In der Nacht zum Montag brach in Langenchursdorf ein Brand in einer Milchviehanlage aus.

Von Claudia Ziems

Callenberg - Brand in Milchviehanlage im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf (Landkreis Zwickau)! Die Feuerwehr musste in der Nacht zu einer Milchviehanlage in Langenchursdorf ausrücken. © Andreas Kretschel Laut Polizei brach aus noch unklarer Ursache am Montag kurz nach Mitternacht in einem Technikraum ein Feuer aus. Glücklicherweise konnte der Brand von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, somit konnten die Flammen nicht auf das Gebäude übergreifen. "Menschen oder Tiere waren nicht in Gefahr", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Feuerwehreinsätze Wohnhaus in Flammen: Bewohner als verdächtiger Brandstifter festgenommen Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Ein Brandursachenermittler ist am heutigen Montag im Einsatz.

Titelfoto: Andreas Kretschel