01.08.2025 16:14 Brand in Wiesbaden: Sachschaden geht in die Millionenhöhe

Brand in Wiesbaden-Biebrich am Freitagmorgen: Eine Lagerhalle stand in Flammen, der Sachschaden geht in die Millionenhöhe. Verletzt wurde niemand.

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Ein Lagerhallen-Brand löste am Freitagmorgen eine Sperrung der Rheingaustraße im Wiesbadener Stadtteil Biebrich aus. "Der Sachschaden geht in die Millionenhöhe", erklärte ein Feuerwehrsprecher. Alles in Kürze Lagerhallen-Brand in Wiesbaden-Biebrich ausgelöst

32 Einsatzkräfte bringen Brand unter Kontrolle

Rheingaustraße gesperrt, Verkehrsbehinderungen

Aus der Halle, die als Lager für Neuwagen dient, stieg dichter Rauch auf, als erste Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. "Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zugang zum Grundstück und der Lagerhalle verschaffen", ergänzte der Sprecher. Den insgesamt 32 Einsatzkräften gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. "Die Entrauchung der Lagerhalle zog sich durch die große Ausdehnung des Gebäudes und die massive Rauchausbreitung allerdings hin", hieß es weiter. Die Rheingaustraße wurde gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Brand in Wiesbaden-Biebrich wohl durch technischen Defekt ausgelöst "Aufgrund der Rauchausbreitung in der Halle und auf die Neufahrzeuge wird der Sachschaden von Seiten der Polizei vorläufig auf über eine Million Euro geschätzt", fügte der Feuerwehrsprecher noch hinzu. Verletzt wurde durch den Brand in Wiesbaden-Biebrich niemand. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch einen technischen Defekt in einem Bremsenprüfstand - die Halle gehörte früher zu einem Autohaus.

Titelfoto: 5VISION.NEWS