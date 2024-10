22.10.2024 17:11 350.000 Euro Schaden bei Lagerhallen-Brand auf Obsthof im Alten Land

Ein Feuer in einer Lagerhalle auf einem Obsthof in Jork im Alten Land sorgte am Dienstagnachmittag für einen enormen Schaden.

Den alarmierten Feuerwehrleuten gelang es unter schwerem Atemschutz, schnell die Brandbekämpfung aufzunehmen und ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern, teilte ein Sprecher der Polizei am späten Nachmittag mit.

Der Einsatz dauere noch an (Stand: 16 Uhr). Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen hatte ein in der Halle aufgestelltes Blockheizkraftwerk aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Durch den Brand wurde das Kraftwerk sowie die Halle erheblich beschädigt, heißt es weiter. Der Sachschaden werde auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Polizeibeamte aus Jork haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, exakte Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizei erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

