30.07.2025 16:26 Rehkitz aus verlassenem Schwimmbad von der Feuerwehr gerettet

Die Feuerwehr rettet nicht nur Menschen, sondern hilft auch Tieren, die sich in Not befinden. Am Dienstag stand eine tierische Rettungsaktion auf dem Programm.

Von Christian Rüdiger

Suhl - Die Feuerwehr rettet nicht nur Menschen, sondern hilft auch Tieren, die sich in Not befinden. Am Dienstag stand eine tierische Rettungsaktion auf dem Programm.

Wieder mit Mutter vereint Mehr anzeigen Das Rehkitz konnte sich nicht mehr aus dem Becken befreien. Die Feuerwehr musste deshalb anrücken. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Suhl Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Suhl hatten ein Rehkitz aus dem ehemaligen Schwimmbad im Haseltal in Suhl gerettet. Wie die Kameraden auf Facebook mitteilten, war das Tier in das Becken gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Das alte Haseltal-Freibad, unweit der Schleusinger Straße, ist seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb und verwildert. Die Feuerwehr konnte das kleine Reh schließlich erschöpft und unverletzt aus dem Schwimmbecken holen. In der nahegelegenen Natur wurde der Vierbeiner wieder ausgesetzt. Dort wurde es den Angaben nach schon sehnsüchtig von seiner Mutter erwartet.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Suhl