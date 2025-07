45 Kinder aus Kita gerettet: War Solaranlage Ursache für den Brand?

Schildow - Beim Brand einer Kindertagesstätte in Mühlenbecker Land ( Oberhavel ) sind am Mittwoch insgesamt 45 Kinder evakuiert worden. Kriminaltechniker äußerten einen ersten Verdacht hinsichtlich der Ursache des Feuers.

Alles in Kürze

Bilder des Brandes zeigen die brennende Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte. © 7aktuell.de | P.Neumann

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Beamter außer Dienst gegen 14 Uhr Rauch im Dachgeschoss der Einrichtung an der Schillerstraße im Ortsteil Schildow.

Der Polizist verständigte die Feuerwehr und läutete dann umgehend selbst die Evakuierung der Kita ein. Die 45 Kinder und 10 Mitarbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, konnten so unverletzt ins Freie gebracht werden.

Der Polizist hielt einen vorbeifahrenden Bus an und brachte die Kinder vorübergehend in diesem unter. In der Folge zeigte sich, dass die Rettung gerade zum rechten Zeitpunkt erfolgt war.

Schnell drangen die Flammen bis in den unteren Teil des Gebäudes vor, auch die Bewohner von vier angrenzenden Gebäuden mussten ihre Häuser verlassen. Erst um 19 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht. Die Schillerstraße blieb noch bis 20 Uhr voll gesperrt.

Ganz vorbei war es jedoch immer noch nicht: In der Nacht stellten Feuerwehrleute bei einer Kontrolle gegen 23.30 Uhr erneut Glutnester fest und mussten nochmals löschen.